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Заказать отзывы
на Авито

Поможем создать положительный образ компании на Авито, поднимем рейтинг организации и привлечем новых клиентов.
Накрутка отзывов авито
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Способ связи
80% покупателей
не обращаются в компании с низким рейтингом
Повышение позиций товара или услуги в поисковой выдаче Авито
Более 90% клиентов сделают покупку в компании с высоким рейтингом
Высокий рейтинг формирует доверительное отношение клиентов

Зачем нужны отзывы на Avito

80% клиентов принимают решение о покупке по отзывам.
Компании с низким рейтингом теряют покупателей.
80% покупателей
не обращаются в компании с низким рейтингом
Повышение позиций товара или услуги в поисковой выдаче Авито
Более 90% клиентов сделают покупку в компании с высоким рейтингом
Высокий рейтинг формирует доверительное отношение клиентов

Как заказать отзывы на Авито

Сегодня клиент может сравнить десятки организаций за несколько минут. Поэтому рейтинг организации напрямую влияет на выбор пользователя и вашу прибыль.
Оставляете заявку на отзывы

Мы связываемся с вами и обсуждаем площадки для размещения отзывов и их количество.

Для качественной работы необходимо заполнить короткий бриф: какие у вас преимущества, как можно сделать заказ, кто целевая аудитория.
Публикация отзывов
Мы сами пишем тексты отзывов на основе заполненного брифа. Все отзывы пишутся реальными людьми вручную с настоящих аккаунтов.
Каждый отзыв будет выглядеть естественно и соответствовать тематике бизнеса.
Еженедельная отчетность
Каждую неделю мы присылаем промежуточный отчет о проделанной работе. А в конце месяца вы получаете полную статистику со скриншотами отзывов и текстами.
Оплата услуг
Оплата после размещения отзывов. Вы оплачиваете нашу работу, когда все отзывы пройдут модерацию, и вы увидите их в своем профиле.
Работаем с физическими и юридическими лицами.

Стоимость отзывов

Накрутка отзывов на авито
Отзыв на Авито
Напишем и разместим отзыв на сервисе. Гарантия от удаления 30 дней
450
р.
Заказать
Отзыв на Яндекс
Напишем и разместим отзыв на сервисе. Гарантия от удаления 30 дней
600
р.
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Накрутка отзывов 2гис
Отзыв на 2гис
Напишем и разместим отзыв на сервисе. Гарантия от удаления 30 дней
450
р.
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Отзывы на другие сервисы
Отзывы на карты, маркетплейсы, приложения, сервисы услуг
450
р.
Заказать

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Что вы получите при работе с нами

Мы избавим вас от работы с отзывами в интернете.
Мы будем размещать их за ваших клиентов.
Оплата после размещения
Оплачиваете оставленные отзывы после их публикации на сервисах. Вы выбираете площадки и количество отзывов. После их размещения – оплата.
Размещаем от 3 отзывов
Размещайте столько отзывов, сколько считаете нужным. Минимальное количество отзывов на одну площадку 3 штуки, а максимальное не ограничено.
Работаем вручную
Мы не используем специальных программ для размещения отзывов на площадках. Публикация каждого отзыва происходит с настоящих аккаунтов.
Даем 100% гарантию
Вы платите только за размещенные на площадках отзывы. Если отзыв не прошел по какой-то причине, мы бесплатно разместим новый отзыв.
Сами пишем тексты
Вам не нужно думать над текстом отзывов – мы бесплатно составим отзывы о вашей организации. Тексты отзывов будут выглядеть естественно.
Соблюдаем сроки
Самое главное в размещении отзывов – это стабильность. Мы придерживаемся оговоренных сроков и регулярно размещаем отзывы.
Проведем аудит профиля в Авито
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ КАРТОЧКИ на АВИТО
Проанализируем профиль в Авито и рассчитаем нужное количество отзывов для желаемого рейтинга.
отзыв на профиль компании
Бесплатно проведем аудит и разместим отзывы. Стоимость одного отзыва 450 рублей.
Авито - самая популярная площадка объявлений в РФ. Каждый день пользователи выкладывают тысячи объявлений на сайте. Многие ведут на сервисе бизнес, открывают компании и привлекают покупателей. На Авито продумана система оценки продавца. Таким образом, практически о каждом продавце на сайте есть отзывы в виде оценки или статуса "не получилось договориться" и отзыва покупателя. Отзывы на Avito поднимают ваше объявление в поиске, влияют на выбор покупателя и привлекают внимание новых клиентов.

Зачем покупать отзывы на Авито

Накрутка отзывов на Авито
Кому нужно приобретать отзывы данный сервис?
Высокий рейтинг на Авито нужен каждому исполнителю/продавцу. В основном это нужно в следующих случаях:
  1. В вашем профиле есть негативные отзывы или много отзывов со статусом "Сделка сорвалась".
  2. Вы хотите показать, что с вашим профилем постоянно взаимодействуют.
  3. Вы хотите поднять свое объявление в рубрике за счет положительных отзывов.
  4. Вы молодой профиль, которому необходимо вызвать доверие покупателей.
Как заказать положительные отзывы на Avito?
Обращайтесь агентство по управлению репутацией Rating Smart, и мы увеличим количество положительных отзывов на Авито, поднимем рейтинг профиля и будем держать его на высоком уровне. Мы предлагаем постоянное сотрудничество и конфиденциальность обращения.
Также, мы работаем с репутацией на маркетплейсах. У нас вы можете купить отзывы на Вайлдберриз.
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