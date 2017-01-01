80% покупателей не обращаются в компании с низким рейтингом
Повышение позиций товара или услуги в поисковой выдаче Авито
Более 90% клиентов сделают покупку в компании с высоким рейтингом
Высокий рейтинг формирует доверительное отношение клиентов
Зачем нужны отзывы на Avito
80% клиентов принимают решение о покупке по отзывам. Компании с низким рейтингом теряют покупателей.
80% покупателей не обращаются в компании с низким рейтингом
Повышение позиций товара или услуги в поисковой выдаче Авито
Более 90% клиентов сделают покупку в компании с высоким рейтингом
Высокий рейтинг формирует доверительное отношение клиентов
Как заказать отзывы на Авито
Сегодня клиент может сравнить десятки организаций за несколько минут. Поэтому рейтинг организации напрямую влияет на выбор пользователя и вашу прибыль.
Оставляете заявку на отзывы
Мы связываемся с вами и обсуждаем площадки для размещения отзывов и их количество.
Для качественной работы необходимо заполнить короткий бриф: какие у вас преимущества, как можно сделать заказ, кто целевая аудитория.
Публикация отзывов
Мы сами пишем текстыотзывов на основе заполненного брифа. Все отзывы пишутся реальными людьми вручную с настоящих аккаунтов. Каждый отзыв будет выглядеть естественно и соответствовать тематике бизнеса.
Еженедельная отчетность
Каждую неделю мы присылаем промежуточный отчет о проделанной работе. А в конце месяца вы получаете полную статистику со скриншотами отзывов и текстами.
Оплата услуг
Оплата после размещения отзывов. Вы оплачиваете нашу работу, когда все отзывы пройдут модерацию, и вы увидите их в своем профиле. Работаем с физическими и юридическими лицами.
Авито - самая популярная площадка объявлений в РФ. Каждый день пользователи выкладывают тысячи объявлений на сайте. Многие ведут на сервисе бизнес, открывают компании и привлекают покупателей. На Авито продумана система оценки продавца. Таким образом, практически о каждом продавце на сайте есть отзывы в виде оценки или статуса "не получилось договориться" и отзыва покупателя. Отзывы на Avito поднимают ваше объявление в поиске, влияют на выбор покупателя и привлекают внимание новых клиентов.
Зачем покупать отзывы на Авито
Кому нужно приобретать отзывы данный сервис? Высокий рейтинг на Авито нужен каждому исполнителю/продавцу. В основном это нужно в следующих случаях:
В вашем профиле есть негативные отзывы или много отзывов со статусом "Сделка сорвалась".
Вы хотите показать, что с вашим профилем постоянно взаимодействуют.
Вы хотите поднять свое объявление в рубрике за счет положительных отзывов.
Вы молодой профиль, которому необходимо вызвать доверие покупателей.
Как заказать положительные отзывы на Avito? Обращайтесь агентство по управлению репутацией Rating Smart, и мы увеличим количество положительных отзывов на Авито, поднимем рейтинг профиля и будем держать его на высоком уровне. Мы предлагаем постоянное сотрудничество и конфиденциальность обращения. Также, мы работаем с репутацией на маркетплейсах. У нас вы можете купить отзывы на Вайлдберриз.
Создадим положительную репутацию в Интернете
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